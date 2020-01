Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıl mesajı: 2020’de emeklerin meyvesini alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında, “Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya’daki meşru Trablus hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız” dedi.



Erdoğan, yeni yıl mesajında şu değerlendirmeleri yaptı:



GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ: Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019’u geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz.



DAHA DA BÜYÜYEREK: 31 Mart seçimleriyle, önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Böylece Türkiye, 2023 yılı haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.



TERÖRDEN TEMİZLEDİK: 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı ile terörle mücadele ve ülkemizin güvenliği konusundaki kararlılığımızı fiilen de ortaya koyduk. Barış Pınarı Harekâtı’yla 4 bin 300 km2’ye yakın alanı daha terörden arındırdık.



DAHA GÜVENLE: Türkiye, son 7 yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir. Birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun birlikte göğüsledik... Allah’ın yardımı, mazlumların duası ve aziz milletimizin güçlü desteğiyle, girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor.



İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır. Bu mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat diliyorum.



‘Türkiye’nin otomobilini heyecanla bekleyeceğiz’



2019 yılının son günlerinde, 82 milyonun tüm fertlerinin gururla karşıladığına inandığım bir projenin memnuniyetini hep birlikte yaşadık. Milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin ilk araçlarının ön gösterimini yaptık. Her ne kadar, her şey gibi otomobilin de yerli ve millisine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da, bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır. 2022’nin sonunda satışa sunulacak Türkiye’nin otomobilini hep beraber heyecanla bekleyeceğiz.



KANAL İSTANBUL’U MUTLAKA YAPACAĞIZ: Aynı şekilde, ülkemize stratejik ve ekonomik çok büyük katkıları olacak Kanal İstanbul Projemizi de inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.



HER YIL 100 BİN KONUT: 100 bin sosyal konut inşası projesi, 81 vilayetimizin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandı. Milletimizin talebi sürdüğü müddetçe, bu kampanyayı her yıl 100’er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.