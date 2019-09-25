Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı.

New York'taki Ritz-Carlton Otel'deki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.