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25.09.2019 - 21:23 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı.

New York'taki Ritz-Carlton Otel'deki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kardeşinin boğulduğu yerde kaybolduDiyarbakır’da 3 ay önce yüzmek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybeden kardeşinin acısına dayanamayan ağabey, cesedin bulunduğu yerde kayboldu. Sualtı arama kurtarma ekipleri, şahsı bulmak için çalışma başlattı.
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