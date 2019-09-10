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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
10.09.2019 - 19:21| AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ve Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

 

Özbek kadını öldüren zanlı: "Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum"Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.
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