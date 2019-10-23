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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz
23.10.2019 - 18:52 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi Raporu'nda geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suriye sınırımızdaki güzel gelişmelerden sonra ülkemizle ilgili muhtemel güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi 2020 Raporu ve ülke sıralamamız yarın açıklanacak. 190 ülke arasında geçen yıl 60. sıradan 17 basamak atlayarak 43'üncü sıraya yükselmiştik. Gerçekleştirdiğimiz reformların ardından bu yıl da sıralamamızda ciddi bir yükseliş bekliyoruz."

Kazada yaralandı, çikolatasını bırakmadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, bakkaldan dönerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandı. Yaralı çocuğun, sedye ile taşınırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.
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