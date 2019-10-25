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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Şu an kontrolümüz altında
25.10.2019 - 12:21 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Şu an kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Şu an kontrolümüz altında

Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.
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