Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Şu an kontrolümüz altında

Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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