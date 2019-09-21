Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak

TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele, Oktay’ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı.



Oktay, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin de takip ettiği panelde, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüme ulaşmak için gerek Cenevre’de gerek Crans-Montana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üzerlerine düşeni yaptıklarını vurguladı. Oktay, “Tüm çabalarımıza rağmen Kıbrıs Rum tarafının kendisini Ada’nın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi ve Kıbrıslı Türklerle siyasi gücü paylaşmaya yanaşmaması, Ada’da yeni bir federal ortaklığın tesisini hedefleyen müzakerelerin sonuçsuz kalmasına neden olmuştur. Rumlar o tarihten bu yana siyasi gücü Kıbrıslı Türklerle paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu Raporu’nda da işaret ettiği üzere, gelinen aşamada artık yeni fikirlere ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.



‘Göz yummayacağız’



“Rum tarafı çözümsüz geçen her yeni günü kendi lehine kullanarak Ada’nın güneyinde bulunan hidrokarbon yataklarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde büyük şirketlere kiralamaktadır. Güney tarafını illegal yöntemlerle enerji üssü konumuna getirmeye çalışan Rumlar, ne yazık ki AB başta olmak üzere uluslararası aktörlerin de desteğini almaktadır. Ada’nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz’deyiz.”



Kapalı Maraş’ta KKTC Hükümeti tarafından yürütülen, Türkiye’nin de desteklediği envanter çalışmasının sonuçları ışığında, arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğunun tespit edildiğini belirten Oktay, “Bu vakıf arazileri, 1950’li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde şahıslara devredilmiştir ve arşivlerde bu hukuksuzluğun belgeleri mevcuttur. Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Herkes müsterih olsun; çözümsüzlüğü dayatanlara karşı, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğe sonsuza dek mahkum edilmesine izin vermeyiz” dedi.



Erdoğan’dan mesaj



Cumhurbaşkanı Erdoğan da panele yolladığı mesajda “Ada’nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye’nin ve KKTC’nin kararlılığını bulacaklardır. Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin Ada’daki ve Doğu Akdeniz’deki haklarını da aynı kararlılıkla müdafaa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kararlılığı sürdüreceğiz’



Adalet Bakanı Gül, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Uluslararası hukuka bakıldığında Kıbrıs Türk halkının bu rezervler üzerinde hakkı var. Bu kabul ediliyorsa, bu hakkın da garanti altına alınması gerekmektedir. Türk tarafı olarak, Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis gemilerimizin arama faaliyetleri ile gerek ülkemizin, gerekse Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma irademizi güçlü bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız ve bu kararlığı da elbette sürdüreceğiz.”

Feyzioğlu yetki istedi



TBB Başkanı Feyzioğlu da, Kapalı Maraş’taki gayrımenkuller konusundaki uyuşmazlıkları en aza indirmek ve çözüm bulmak adına bir görev gücü oluşturulmasını teklif etti. Feyzioğlu, “Bu görev gücünün içinde de TBB olarak en etkin şekilde yer almaya hazırız” dedi. KKTC Başbakanı Tatar da, “Ben de bu özel görevi kendilerine bu anda veriyorum” karşılığını verdi.

