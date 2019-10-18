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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı
18.10.2019 - 01:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı

 

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

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