Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Varşova'da Pence ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Oktay, Pilsudski Meydanı'nda düzenlenen anma törenlerinin ardından Kraliyet Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Oktay, yemekte aynı masada bulunan Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman ve Polonya Başbakanı Mateusz Moraviecki ile sohbet etti.