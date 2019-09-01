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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Varşova'da Pence ile görüştü
01.09.2019 - 20:34| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Varşova'da Pence ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Varşova'da Pence ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Varşovada Pence ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Oktay, Pilsudski Meydanı'nda düzenlenen anma törenlerinin ardından Kraliyet Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Oktay, yemekte aynı masada bulunan Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman ve Polonya Başbakanı Mateusz Moraviecki ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanlığı toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.
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