MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Vietnam heyetini kabul etti
22.08.2019 - 17:09| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Vietnam heyetini kabul etti

Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Vietnam heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Kabulde, Vietnam'ın Asya-Pasifik Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak görüldüğü ve her alanda Vietnam ile iş birliğinin derinleştirilmek istendiği belirtildi.

Türkiye'nin Vietnam ile iş birliğinin geliştirilmesinin ikili ticaretin dengelenmesine ve artmasına katkıda bulunacağının ifade edildiği kabulde, Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığı takdirde iki ülke iş adamlarının kolay ticaret imkanlarından faydalanacağı vurgulandı.

Savunma sanayiinin Türkiye ile Vietnam arasında önemli bir işbirliği alanı olduğu belirtilen kabulde, Vietnam'ın talebi üzerine Türkiye'den savunma sanayii yetkililerinin Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Kabulde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için tehdit olmadığı, Vietnam'ın FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlarla mücadele konusunda gerekli önlemleri alması gerektiği bildirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediği de kaydedildi.

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu güzergahı kullananlar dikkat! 20 Eylül'e kadar devam edecek

Bu güzergahı kullananlar dikkat! 20 Eylül'e kadar devam edecek

Düşük not cezasıyla ilgili flaş gelişme

Düşük not cezasıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de dev operasyon! 600 kilo ele geçirildi

İzmir'de dev operasyon! 600 kilo ele geçirildi

Muğla'daki orman yangını sonrası Meteoroloji'den uyarı

Muğla'daki orman yangını sonrası Meteoroloji'den uyarı

Sıradaki Haber