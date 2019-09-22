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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
22.09.2019 - 17:07 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Oktay, "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum." dedi.

Atatürk Havalimanı metro seferleri durdurulduİstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
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