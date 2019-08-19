19.08.2019 - 16:03| AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.
Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."
3 ilde PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu!Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 15, Şırnak'ta 12 ve Van'da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınağın imha edildiği bildirildi.