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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama
19.08.2019 - 16:03| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

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