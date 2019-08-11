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11.08.2019 - 07:59| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu  Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla  hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta  sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar  çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla  devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Büyük Çamlıca Camisinde bayram  namazını   kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oktay, konuşmasının başında görev başında olan güvenlik  görevlilerinin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, polislerin, 112 Acil'de görev  yapan sağlık personelinin, itfaiye, AFAD, Kızılay gibi tüm kuruluşların  çalışanlarının ve Hac farizasını yerine getiren hacıların bayramını tebrik etti.

Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini ifade eden Oktay, son bir yılda  ekonomik anlamda ve sonrasındaki döneme bakıldığında hepsinin geride  bırakıldığını, enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin ciddi boyutta düştüğü  ve düşmeye devam edeceği söyledi.

"TÜRKİYE YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN BAŞINDA"

Oktay, özellikle canlanması arzu edilen sektörlerle ekonominin  canlandığı bir yıl olduğunu, terörle mücadelede de hem içeride hem dışarıda son  derece başarılı bir şekilde devam edilen bir yıl yaşandığını vurgulayarak, "Böyle  bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz  sürekli. Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemizle birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde  normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride  bıraktık. Çok umutla, ümitle ve güvenle bütün bir millet olarak önümüze  bakıyoruz. Tüm milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini  kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin düzenlemenin sorulması  üzerine Oktay, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı  açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok  kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları  merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini  yapmış olduk. Şu andaki bizim bütün gayretimiz bundan sonraki yıllarda da  Cumhurbaşkanlığı Sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme  kabiliyeti var. Bunun önünü açmayla alakalı bir şeydir bu. Türkiye'nin önünü  açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz  edecek aşamadayız."

Fuat Oktay, "Kıbrıslı vatandaşlara mesajınız var mı?" sorusunu,  "Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Biz zaten onlarla  sürekli içeyiz. Gönül birlikteliğimiz var. Hedef birlikteliğimiz var. Umut ve  ümit birlikteliğimiz var aslında." diye yanıtladı.

"ZEYTİN DALINI HER ZAMAN UZATIYORUZ"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının  hatırlatılması üzerine ise Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal  olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine  Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar.  Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de Yavuz da  Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız  son derece kesin. Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan, tebrik eden  Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmaksa, zeytin dalını her zaman  uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil  paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur,  bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye, hem kendi  haklarını hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir  tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir. Hem sondaj faaliyetlerini  devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkünün eşit ve  adil kaynakların paylaşımı noktasında kararlılığını sürdürecektir. Bununla ilgili  ortak komite kurulması çerçevesinde teklifimiz hala masadadır."

 

 

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