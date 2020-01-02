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02.01.2020 - 18:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya Tezkeresi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya Tezkeresi açıklaması

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilen tezkerenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Hükümetin, Doğu Akdeniz'deki her adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."

 

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