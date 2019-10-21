21.10.2019 - 15:01 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tel Abyad ve Rasulayn açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış töreninde konuşuyor. Oktay açıklamasında, "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. 120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terk edeceklerdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.