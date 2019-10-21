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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tel Abyad ve Rasulayn açıklaması
21.10.2019 - 15:01 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tel Abyad ve Rasulayn açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış töreninde konuşuyor. Oktay açıklamasında, "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. 120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terk edeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tel Abyad ve Rasulayn açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendiBarış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.
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