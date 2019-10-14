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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
14.10.2019 - 22:00 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve bir saat süren kabulde, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da yer aldı.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde yürütülen ve gelecek dönem için planlanan insani projelerin ele alındığı kabulde, Türk Kızılay ve IFRC'nin inisiyatifiyle İstanbul'da oluşturulması planlanan İstanbul İnsani Merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın uluslararası platformlarla ilişkisi ve tanınmasına ilişkin konular görüşüldü.

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