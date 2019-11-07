‘Cumhurbaşkanımızın yanındayız’

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin “Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacaktır” dedi.

‘Yalnız değildir’

“Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır” ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu: “Polemikle duygulara teslim olarak, öfke ve ön yargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Fakat bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır.”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutlarının da olduğuna işaret eden Bahçeli, “Devletlerin dost ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir” dedi.