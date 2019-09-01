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01.09.2019 - 07:50| ÖNDER YILMAZ Ankara

Cumhurbaşkanlığı ‘dijital’ uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı ‘dijital’ uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, vatandaşlar, şirketler ve kamu kurumlarına “dijital” uyarısı yaparak, “Dikkat edilmesi gereken en önemli husus anonimleştirilmemiş ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmak olmalı” dedi. Milliyet’e konuşan Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak 2019 bitmeden kamu kurumları, şirketler ve bireylere yönelik bilgi ve iletişim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin, “Bilgi ve İletişim Güvenliği” rehberi hazırladıklarını kaydetti.

Dr. Ali Taha Koç, “Kamu kurumlarının, şirketlerin ve hatta bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus anonimleştirilmemiş ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmak olmalıdır” uyarısında bulundu.

VERBİS toplantısı

IAB Türkiye ev sahipliğinde, “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”nin (VERBİS) detaylarını paylaşmak üzere 6 Eylül 2019 Cuma günü Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in yer alacağı toplantı düzenlenecek. Toplantıda, kanuna aykırılık halinde yaptırımlar ve VERBİS’e kayıt konularında çeşitli bilgiler verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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