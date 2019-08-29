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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı
29.08.2019 - 13:32| ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla Ergene Havzası ve Meriç Nehri Toplantısı yapıldı. Ergene havzası koruma eylem planında gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda, Meriç nehrinde yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için alınacak yeni tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, Ergene havzası koruma eylem planında gelinen son durum değerlendirildi, yürütülmekte olan projelerin bir an önce bitirilmesi için kararlar alındı.

Bölgedeki mevcut organize sanayi bölgelerinin derin deşarj sistemine bağlanması için gerekli altyapı çalışmalarının bitirilmesi ve havzadaki hava, su ve toprak kirliliğiyle ilgili denetim ve etkili takip yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Meriç Nehri'nde yaşanan taşkınların önlenmesi için alınacak yeni tedbirler de görüşüldü.

Toplantıda, Meriç Nehri'nde yaşanan taşkınların önlenmesi için Yunanistan ve özellikle Bulgaristan ile işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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