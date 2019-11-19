Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıkladı: Siyanürle ilgili son dakika gelişmesi

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...



- Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde Türkiye'nin tezlerini açıkça ifade edildi. Trump'la yapılan görüşmede ikili konular ele alındı. S-400'ler, F-35'ler açık ve samimi bir şekilde ele alınmıştır.



- Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz



- 3-4 Aralık'ta NATO zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız da katılacak. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği bir takım tespit, değerlendirmelerin olduğu bir ortama ciddi bir hazırlık yaparak gidilecek. NATO'nun 21. yüzyıldaki konumu, öncelikleri konusunda berraklığa ulaşmamız gerekiyor. NATO zirvesinde önemli mesajlar verilecek.



- NATO zirvesi marjında bir 4'lü zirve (Fransa, Almanya ve İngiltere) yapılacak. Ön hazırlık toplantısını İstanbul'da yaptık.



- Barış Pınarı Harekatı'na atıf yaptım. Suriye Milli Ordusu ve bizim güvenlik ve istikrar çalışmalarına devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Süreç devam ediyor.



- 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.



- Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında yaptıklarımız açıktır. Askerlerimizin insani yardımları ortadadır.



- İdlib konusu hassasiyetini koruyor. Rus makamlarına ciddi bir sorumluluk düşünüyor. Anlaşma hala bakidir. İdlib'de yeni bir insani krizin yaşanması konusunda önemlidir. 12 askeri gözlem noktamız var. Rejimin tahriklerinin mutlaka engellemesi gerekiyor. Aksi halde orada göç dalgası, kaos ve insani dram oluşacaktır.



- Eş zamanlı olarak Irak sahasında Pençe Harekatı'nın üçüncüsü başladı. Türkiye'de de Kıran harekatları devam etmekte. Aynı anda birbiri ile koordineli 3 büyük harekatın yapılmakta olduğunu belirtmekte fayda var.



- DEAŞ'lıların serbest bırakıldığını hatırlarsak YPG'nin ne yaptığını göreceğiz. DEAŞ tehdidinin geri gelmesini istiyorlar.



- ABD İsrail'in Batı Şeria'dakl uluslararası hukuka aykırı olmadığı yönündeki açıklamaları. Reddediyor ve kınıyoruz. Burada bir kelime oyunu oynanıyor. Türkçe'de yerleşimci olarak çevrilen bu yerler işgal altına alınan yerlerdir. Bunun adı işgaldir. Kudüs'te Gazze'de Filistin topraklarının işgalini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı söylemek istiyoruz.



AHISKA TÜRKLERİ'NİN SÜRGÜNÜ



- Tekrar tarihi yurtlarına geri dönmelidirler.



- Sürgünün 75. yılı ile ilgili bir program tertip ediyoruz.



SORU - CEVAP



- (ABD İLE ÇALIŞMA TAKVİMİ) S-400 ile ilgili bir geri adım söz konusu değil. Bunun ikili ilişkilerde bir sorun olmaması için teklifler götüreceğiz. F-35 programına tehdit oluşturan bir şey değildir. Türkiye nasıl enerji kaynaklarını çeşitlendiriyorsa, savunma kaynaklarını da çeşitlendirmek zorundadır.

Sorun aşılamayacak bir sorun değildir. Ama Türkiye'nin yüzüne kapılar kapatıldığında Türkiye kendine alternatifler bulacaktır. Denge politikasını benimsiyoruz.





- (S-400'LERİN AKTİF EDİLMESİ) Bizim bir tane imzaladığımız anlaşma var. O çerçevede süreç devam ediyor. Batarların gelmesi, eğitim programı teknik olarak uzun bir süreç. Bu süreç devam edecek. Bu parçalar önümüzdeki haftalarda, aylarda gelmeye devam edecek. Bu vesile ile şunun altını çizelim. NATO güvenlik sistemine entegre edilmeyecek. Mevcut NATO sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Bu bir savunma sistemi. Bu bize gelen tehditleri bertaraf edecek bir sistem. Biz gidip bu sistemle birine saldırmayacağız.



- (GÜMÜŞHANE DİPSİZ GÖL) Yaşanan hadise çok üzücü. Bununla ilgili bakanlıklarımız derhal harekete geçti. Soruşturma başlatıldı, ilgililer görevden alındı. Burası sit alanı ilan edilecek. Çok hızlı adım attık. İzni kimler istedi, kimler verdi ortaya çıkacak. Aynı zamanda bu alanda bir toplumsal bilincin yayılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. 11 Kasım'da milyonlarca ağacın ekilmesi için büyük bir kampanya yaptık. Bu yöndeki hassasiyetimiz açık ve nettir.

Türkiye'de yeşil alanı gün geçtikçe artmaktadır. Dipsiz Göl ile ilgili soruşturma devam ediyor. Doğal sit alanı ilan edilecek. Eski doğal haline kavuşması için

müşterek çalışa söz konusu. Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."



(SİYANÜR VAKALARI) Bu bir toplu intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi son tahlilde bir cinayet işlemiştir. Bu tür hadiseler yaşanmasın diye bütün birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız. İyi amaçla kullanılabildiği gibi, kötü amaçlı da kullanılabilen bir kimyasal. Bir siyanür satış takip sistemi kurulacak.

Kanuni düzenleme gerekirse Meclis'te görüşülecek. Bu 3 hadise art arda gelince siyanür kelimesi en çok araştırılan kelimelerden biri haline geldi. İletişim Başkanlığımız bir genel çerçeve çizdi. Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak.