Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:



- Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.



- Teröristlerle görüşme kabul edilemez.



DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ

- Kararlılığımızı kimse tartışamaz.



- DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?

- YPG'liler DEAŞ'ı tehdit olarak kullanıyor.



RUSYA İLE SURİYE MUTABAKATI



- 29 Ekim günü öğleden sonra ortak devriyeler başlayacak.



- Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.



- Hem sahada hem masada etkili olduk.



- YPG diye bir örgüt kalmayacak.



REJİM İLE GÖRÜŞME OLUR MU?



- Şu anda böyle bir planımız yok.



- Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.



AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ



- Sınır illerinde görüşmek gerekli. Mültecilerin olduğu bir şehir olmalı.



ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ



- 13 Kasım'da görüşme planlanıyor.