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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık
24.10.2019 - 19:00 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

- Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.

- Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ

- Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

- DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?

- YPG'liler DEAŞ'ı tehdit olarak kullanıyor.

RUSYA İLE SURİYE MUTABAKATI

- 29 Ekim günü öğleden sonra ortak devriyeler başlayacak.

- Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.

- Hem sahada hem masada etkili olduk.

- YPG diye bir örgüt kalmayacak.

REJİM İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

- Şu anda böyle bir planımız yok.

- Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.

AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ

- Sınır illerinde görüşmek gerekli. Mültecilerin olduğu bir şehir olmalı.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

- 13 Kasım'da görüşme planlanıyor.

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