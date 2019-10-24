Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı ile koyduğumuz hedeflere ulaştık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:
- Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.
- Teröristlerle görüşme kabul edilemez.
DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ
- Kararlılığımızı kimse tartışamaz.
- DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?
- YPG'liler DEAŞ'ı tehdit olarak kullanıyor.
RUSYA İLE SURİYE MUTABAKATI
- 29 Ekim günü öğleden sonra ortak devriyeler başlayacak.
- Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.
- Hem sahada hem masada etkili olduk.
- YPG diye bir örgüt kalmayacak.
REJİM İLE GÖRÜŞME OLUR MU?
- Şu anda böyle bir planımız yok.
- Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.
AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ
- Sınır illerinde görüşmek gerekli. Mültecilerin olduğu bir şehir olmalı.
ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
- 13 Kasım'da görüşme planlanıyor.