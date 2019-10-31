Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İki karar da Suriye harekatıyla ilgili

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

İki tasarının birincisinin geçmişi var. Her yıl nisanda gündeme getiren bir lobi hep varolageldi. Son olarak şu anda Nancy Pelosi'nin bayraktarlığını yaptığı tasarının geçmişinde Pelosi birkaç kez gündem getirmişti. Türkiye aleyhine oluşturulan siyasi kilimi arkalarına alarak bir hamle yaptılar ve çıkardılar. Senato'dan geçmesi bana göre zor. Temsilciler Meclisi görüşünü kayda geçirmiş oldu.

Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin resmi politikası haline gelmiş değil.

Tarihi belgeler esas alındığında soykırım iddiasını temellendirecek hadiselerin yaşanmadığını onlar da biliyorlar.

Cumhurbaşkanının ortak tarih komisyonu çağrısı halen karşılık bulmuş değil. Tarih ışığında arşivlerimizi açtık, davetimiz geçerlidir. Acılara yarıştırarak dünü okumaya çalışmak, yarını inşa etmek doğru değildir.

Gerçekten hakikatlerin ortaya çıkmasını isteyen insanlar varsa, bu vesikaların belgelerin ortaya çıkması için çaba sarf edebilirler.

Yaptırım tasarısı Barış Pınarı'nı merkezine alan bir tasarı. Uygulanması mümkün olmayan, Temsilciler Meclisi'nin kanaatini kayda geçiren bir tasarı. Kimse Türkiye'nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarı elde edeceğini beklemiyordu. Amerikan devletinin, sisteminin finanse ettiği, eğittiği, destek verdiği bir yapı bir anda darbe yedi. Yakın siyasi tarihimizde ilk defa hem sahada hem masada başarı elde ettik.

Kabul edilen kararların ilişkilere zararları konusunda ABD yönetimini uyardık.

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan iki karar da doğrudan Suriye harekatıyla ilgili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi?

Trump gitmemizi çok istiyor, 3 - 4 güne belli olur.