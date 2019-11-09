09.11.2019 - 12:25 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Jeffrey ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Tespih hastalığı aracından etti: 47 bin TL değerindeki aracını tespihle takas ettiBatman’da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığını söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye’nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.