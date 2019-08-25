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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
25.08.2019 - 14:38

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler."

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