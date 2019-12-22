CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n: TÃ¼rkiye bugÃ¼n kendi tarihinin aktÃ¶rÃ¼ haline gelmiÅŸtir

14-22 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Ãœmraniye Belediyesi tarafÄ±ndan Ãœmraniye Santral Etkinlik AlanÄ±nda dÃ¼zenlenen 1. Ãœmraniye Kitap FuarÄ± sona erdi. FuarÄ±n kapanÄ±ÅŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, yazdÄ±ÄŸÄ± son kitabÄ±nÄ±n da adÄ± olan Barbar, Modern, Medeni" konulu sÃ¶yleÅŸisiyle kitapseverler ile bir araya geldi. SÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan kalÄ±n, okuyucularÄ± iÃ§in kitaplarÄ±nÄ± imzaladÄ±.

'TÃ¼rkiye'de kitap okunmuyor' ÅŸeklinde ÅŸikayet edilen bir konunun olduÄŸunu ancak rakamlarÄ±n giderek bu sorunun aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren KalÄ±n, Ã–zellikle son 4-5 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de basÄ±lan kitap sayÄ±sÄ±nda da, okuyan insan sayÄ±sÄ±nda da ciddi artÄ±ÅŸ var. Bunu telif eserlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nda da gÃ¶rÃ¼yoruz. KitaplarÄ± gezerken dikkatimi Ã§eken bir diÄŸer Ã¶nemli konu da konularÄ±n muazzam farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± oldu. Latin Amerika tarihinden, ÅŸiire, Ã§ocuk kitaplarÄ±ndan, matematik, bilim tarihine muazzam bir yelpazede Ã§ok gÃ¼zel, farklÄ± eserler yayÄ±nlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Bu TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼yen ve geniÅŸleyen ufkunun bir Ã¶nemli tezahÃ¼rÃ¼ aslÄ±nda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz yÄ±llarca Ã§ok dar bir ufukla dÃ¼nyaya baktÄ±k. Avrupa merkezli bir tarih perspektifinden kendimize ve tarihe baktÄ±k. Avrupa'ya dÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir dipnot olduÄŸumuzu zannettik. Kendimizi de Avrupa tarihi ile iliÅŸkimiz olduÄŸu oranda Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizi yazanlar bizi hep o tarihin dipnotu olarak konumlandÄ±rdÄ±lar. Kendi tarihimizin aktÃ¶rÃ¼ olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren ise dÃ¼nyayÄ± daha geniÅŸ bir zaviyeden gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k" dedi.Â

"TÃœRKÄ°YE BÄ°RÃ‡OK ALANDA DÃ–NÃœÅžÃœM SÃœRECÄ°NDEN GEÃ‡Ä°YOR"

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok alanda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recinden geÃ§tiÄŸini vurgulayan KalÄ±n, BugÃ¼n hamdolsun siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel, sosyal, akademik tÃ¼m alanlarda TÃ¼rkiye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recinden geÃ§iyor. Sadece ufkumuz geniÅŸlemiyor, belli alanlarda ciddi derinlikler elde etmeye baÅŸladÄ±k. BakÄ±n Ã§ok yakÄ±n bir zamanda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta inÅŸallah kendi elektrikli milli otomobilimizin lansmanÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Son dÃ¶nemde yine CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde Suriye'de Libya'da attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar birÃ§ok oyunu bozdu. Bu dengeler bozulduÄŸu iÃ§in de tepkilerin ÅŸiddetini daha da artarak izliyoruz. Ama ne Suriye'de BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± ile attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlara verilen tepkiler, ne Libya'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde verilen tepkilerin sertliÄŸi, ne de bizim DoÄŸu Akdeniz'deki haklarÄ±mÄ±zÄ± koruma Ã§abamÄ±z hiÃ§bir ÅŸekilde gerilemeyecek. Bu alanlarda biz kararlÄ±, ilkeli duruÅŸumuzu bu anlamda devam ettireceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ã‡OK ZENGÄ°N BÄ°R HAZÄ°NEN ÃœZERÄ°NDE UYUÅžUK BÄ°R ÅžEKÄ°LDE OTURUYORUZ"

TÃ¼rkiye'nin zenginliklerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§eken KalÄ±n, BugÃ¼n bizim Ä°slam dÃ¼nyasÄ± olarak tevarÃ¼s ettiÄŸimiz miras ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlar Ã§erÃ§evesinde bir muhasebe yapmamÄ±z gerekiyor. BugÃ¼n biz Ã§ok zengin bir hazinenin Ã¼zerinde maalesef uyuÅŸuk bir ÅŸekilde oturuyoruz. ArtÄ±k ayaÄŸa kalkÄ±p, silkilip bu hazinenin dayandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu geleneÄŸin zenginliklerini ortaya Ã§Ä±kartmamÄ±z gerekiyor. BugÃ¼n batÄ± dÃ¼nyasÄ± medeniyet adÄ±na sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hÄ±zla tÃ¼ketiyor. Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ise sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ arÄ±yor. Bu sÃ¶zÃ¼ nerede, ne zaman, nasÄ±l sÃ¶yleyecek? Bu sorunun cevabÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemin seyrini, istikametini de belirleyecek. Ä°ÅŸte bunun iÃ§in de ilim, fikir dÃ¼nyasÄ±nÄ±n daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor. Hamdolsun maddi imkanlar noktasÄ±nda TÃ¼rkiye'de Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ± 210'u buldu, geÃ§ti. KÃ¼tÃ¼phanelerimiz, eriÅŸim imkanlarÄ±mÄ±z her gÃ¼n artÄ±yor. Kitap sayÄ±sÄ± her gÃ¼n artÄ±yor, kitap fuarlarÄ±mÄ±z, yazarlarÄ±mÄ±z, akademisyenlerimiz Ama kÃ¼ltÃ¼rel vasatÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in bu iÅŸi sadece uzmanlara bÄ±rakamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â

"KÃœLTÃœREL VASATIMIZI YÃœKSELTMELÄ°YÄ°Z"

KalÄ±n sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

Toplumun her aktÃ¶rÃ¼nÃ¼ yani devlet gÃ¶revlisinden vatandaÅŸÄ±na, esnafÄ±ndan belediye baÅŸkanÄ±na, tÃ¼ccarÄ±na, gazetecisine hepimizin bu kÃ¼ltÃ¼rel derinliÄŸi kucaklayÄ±p, kÃ¼ltÃ¼rel vasatÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltmesi gerekiyor. Bunun iÃ§in de dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin, dilin asaletini ve Ã¶nemini kavramamÄ±z gerekiyor. TefekkÃ¼r etmemin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu yeniden hatÄ±rlamamÄ±z var, bunu da dÃ¼nyaya bir mesaj olarak vermemiz gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸta da sÃ¶ylediÄŸim gibi, bizim dÃ¼nyaya sÃ¶yleyecek bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var ama henÃ¼z bunun farkÄ±nda deÄŸiliz. TÃ¼rkiye bugÃ¼n artÄ±k kendi tarihinin aktÃ¶rÃ¼ haline gelmiÅŸ bir Ã¼lkedir. Bu sadece siyaset anlamÄ±nda, dÄ±ÅŸ politika alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek bir ÅŸey deÄŸildir. Bunu her alanda ortaya koymamÄ±z iÃ§in hepimizin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba iÃ§inde olmamÄ±z gerekiyor"

"Ä°NÅžALLAH BÄ°R SONRAKÄ° SEÃ‡Ä°MDE Ä°STANBUL SEÃ‡MENÄ° BÄ°ZÄ° BU ÅžEHRÄ° YÃ–NETMEYE LAYIK GÃ–RECEK"

Bir dinleyicinin yerel seÃ§imlerde Ä°stanbul'u neden kaybettik sorusunu ise KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z biliyorsunuz, her zaman ÅŸunu sÃ¶ylemiÅŸtir; 'milletin mesajÄ± her mesajÄ±n Ã¼stÃ¼ndedir' milletin sandÄ±kta, seÃ§imden Ã¶nce ve sonra verdiÄŸi mesaj bizim iÃ§in her zaman en Ã¶nemli mesajdÄ±r. Burada da Ä°stanbul halkÄ±mÄ±z bize bir mesaj vermiÅŸtir. Demek ki, daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m, kendimizi daha iyi anlatmamÄ±z, eksiklerimizi gidermemiz lazÄ±m. Buradan almamÄ±z gereken en Ã¶nemli ders budur. Demek ki, bizim daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z, insanÄ±mÄ±zÄ± daha Ã§ok dinlememiz lazÄ±m, kendimize bir Ã§eki dÃ¼zen vermemiz lazÄ±m ve inÅŸallah bir sonraki seÃ§imde Ä°stanbul seÃ§meni bizi tekrar bu ÅŸehri yÃ¶netmeye layÄ±k gÃ¶recektir. O zamana kadar da biz durmadan Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz" diye yanÄ±tladÄ±.

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