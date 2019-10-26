Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG/PKK, ABD’ye şantaj yapmak istiyor

CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarında da YPG’nin açıkça terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olarak nitelendirilmesine rağmen Türkiye’nin endişelerine ve çağrısına kulak asılmadığını belirten Kalın, “İronik ve trajik olan, ABD’nin Suriye’de Marksist-Leninist ayrılıkçı bir terörist örgütü silahlandırması ve desteklemesidir” dedi. YPG/PKK’nın harekatın ikinci gününde yaklaşık 800 DEAŞ mahkumunu serbest bıraktığını, bunu yapmasının nedeninin ABD ve Avrupa’ya şantaj yapmak olduğuna işaret eden Kalın, “YPG/PKK, bölgede gerçekten DEAŞ ile mücadele etmekten ziyade açıkça ayrılıkçı bir gündemi olan bir tür özerk bölge yaratmakla ilgileniyor” diye konuştu.



Kürtlerin bu coğrafyanın ve Türkiye’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Kalın, “Türkiye, Suriye, Irak ve İran’da milyonlarca Kürt var. Hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. Bizim Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden teröristlerle problemimiz var. Herkes biliyor ki onlar Kürtleri temsil etmiyor. Onların başka gündemleri var, biz de bunu açıklamalıyız” ifadelerini kullandı.