MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG/PKK, ABD’ye şantaj yapmak istiyor
26.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG/PKK, ABD’ye şantaj yapmak istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN World’de Becky Anderson’ın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik tepkiler ve iddiaları ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG/PKK, ABD’ye şantaj yapmak istiyor

CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarında da YPG’nin açıkça terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olarak nitelendirilmesine rağmen Türkiye’nin endişelerine ve çağrısına kulak asılmadığını belirten Kalın, “İronik ve trajik olan, ABD’nin Suriye’de Marksist-Leninist ayrılıkçı bir terörist örgütü silahlandırması ve desteklemesidir” dedi. YPG/PKK’nın harekatın ikinci gününde yaklaşık 800 DEAŞ mahkumunu serbest bıraktığını, bunu yapmasının nedeninin ABD ve Avrupa’ya şantaj yapmak olduğuna işaret eden Kalın, “YPG/PKK, bölgede gerçekten DEAŞ ile mücadele etmekten ziyade açıkça ayrılıkçı bir gündemi olan bir tür özerk bölge yaratmakla ilgileniyor” diye konuştu.

Kürtlerin bu coğrafyanın ve Türkiye’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Kalın, “Türkiye, Suriye, Irak ve İran’da milyonlarca Kürt var. Hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. Bizim Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden teröristlerle problemimiz var. Herkes biliyor ki onlar Kürtleri temsil etmiyor. Onların başka gündemleri var, biz de bunu açıklamalıyız” ifadelerini kullandı. 

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sedef hastalığında depresyona dikkat

Sedef hastalığında depresyona dikkat

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Mutlu Şehir Kocaeli Kartepe Zirvesi

Mutlu Şehir Kocaeli Kartepe Zirvesi

Füruzan okurlarıyla buluşuyor

Füruzan okurlarıyla buluşuyor

Sıradaki Haber