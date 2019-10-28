Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

"Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden tek NATO ülkesi" diyen Kalın, "Terörle mücadelede Türkiye olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptık. Bundan sonra da hem sahada hem masada kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.

DEŞ lideri Bağdadi'nin operasyonda öldürülmesine ilişkin Kalın, "Askeri makamlar arasında koordinasyon vardı" açıklamasını yaptı.

Mesrur Barzani ziyaretine de değinen Kalın, "Önceden planlanmış bir ziyaret" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Terörle birçok alanda mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce DEAŞ’lıyı yakaladık, yargıladık. 3-4 yıldır bu terör örgütünün yükselişine paralel olarak büyük bir mücadele verdik. En çok müslümanlara bela vermiş bir kanserdir. Bunların temizlenmesi Türkiye’nin de desteklediği bir konudur. “Türkiye bunları destekliyor” gibi kara propaganda faaliyetleri de gördük. Bu terör örgütü ile mücadelemiz etkin şekilde sürecek.

Dini kullanan FETÖ ve DEAŞ’ın birbirinden bir farkı yok. Suriye sahasında DEAŞ’ın varlık göstermemesi için çalışmalarımız sürecek. Buradan Suriye’de YPG’ye bir kredi verme paye verme çabası olduğunu da görüyoruz bunların YPG’yi meşrulaştırma çabası olduğunu görüyoruz. Herkes dikkatli olmalı. DEAŞ gibi PKK, YPG, PYD de birer terör örgütüdür. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Bu iyi bu kötü diyerek mücadele edilmez. Bağdadi öldürülmesi önemli kazanımdır buradan YPG'yi aklamaya dönük çabalar kabul edilemez.

Terörle mücadelede Türkiye üzerine düşeni yaptı. Bundan sonra da mücadele; sahada da masada da devam edecek.