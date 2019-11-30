Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘merkezi sınav’ itirazı

Kurul, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Kurul, özel okulların yaşadığı sıkıntıları da, Erdoğan’a sunulan bir başka raporda özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı görüşmeler üzerinden madde madde anlattı.



Türkiye’deki üniversitelerdeki 128 programa öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınıyordu. Bunlardan 14’üne ise bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu. YÖK, geçtiğimiz ekimde, hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan söz konusu 14 programa, 2020’den itibaren sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacağını duyurdu. Üniversitelere bildirilen karara özellikle güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve veliler itiraz ederken, YÖK “2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri” dikkate alarak kararın uygulanmasını bir yıl erteledi.