MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘merkezi sınav’ itirazı
ABONE OL
30.11.2019 - 07:50 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘merkezi sınav’ itirazı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bazı programlara yalnızca “Merkezi Sınavla Öğrenci Alınmasına” ilişkin kararı hakkındaki değerlendirme raporunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘merkezi sınav’ itirazı

Kurul, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Kurul, özel okulların yaşadığı sıkıntıları da, Erdoğan’a sunulan bir başka raporda özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı görüşmeler üzerinden madde madde anlattı.

Türkiye’deki üniversitelerdeki 128 programa öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınıyordu. Bunlardan 14’üne ise bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu. YÖK, geçtiğimiz ekimde, hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan söz konusu 14 programa, 2020’den itibaren sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacağını duyurdu. Üniversitelere bildirilen karara özellikle güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve veliler itiraz ederken, YÖK “2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri” dikkate alarak kararın uygulanmasını bir yıl erteledi.

29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

Şehitlere veda

Şehitlere veda

Hasan Pulur’u andık

Hasan Pulur’u andık

Korkutan artış!

Korkutan artış!

Sıradaki Haber