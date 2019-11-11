‘Cumhuriyeti yaşatacağız’

Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı mensupları, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bir süredir rahatsızlığı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli törene katılmadı.

Kamyonlarla önlem

Anma töreni nedeniyle Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir’e çıkan tüm cadde ve sokaklar kamyonlarla kapatıldı. Törene katılan subay ve astsubaylar kimlik eşleştirmesi yapılarak Anıtkabir’e alındı. Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. 09.05’te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, daha sonra beraberindeki devlet erkanıyla birlikte Misak-ı Milli Kulesine geçti. Bu sırada Anıtkabir’de bulunan gençler “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

‘Tüm gücümüzle’

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine ise şunları yazdı: “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ahirete irtihalinin 81’nci yılında bir kez da rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bin yıldır bu toprakları bize vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşamak, yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.”