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25.11.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

‘Çürümüşlük siyaset biçimi haline gelmiş’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP sözcüleri mahcup olacakları yerde hâlâ Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıyayız. Siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş” ifadelerini kullandı.

‘Çürümüşlük siyaset biçimi haline gelmiş’

Çelik, Twitter mesajında şunları kaydetti: “Yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdi... Yalanın hedefi olan CHP’li siyasetçi kumpasın CHP Genel Merkezi’nde üretildiğini söylüyor. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir...”

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