‘Çürümüşlük siyaset biçimi haline gelmiş’

Çelik, Twitter mesajında şunları kaydetti: “Yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdi... Yalanın hedefi olan CHP’li siyasetçi kumpasın CHP Genel Merkezi’nde üretildiğini söylüyor. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir...”



