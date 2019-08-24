‘Davanın yükünü kaldıramadılar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium’da düzenlenen törene katılarak partililere hitap etti. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

ESAMESİ OKUNMAYACAK: Her yıl dönümü önemlidir ama 18’inci yıl dönümü ayrıca önemli. Bu yaş, hukukumuza, bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti, bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.

VAZİFEMİZ HİZMET: AK Parti, organik bir partidir. Siyaset mühendisliğine, içeriden veya dışarıdan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak yol yürümüştür. Biz, tek vazifemizi Hakk’a ve halka hizmet olarak görüyoruz. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir.

HAFIZA KAYDI: 18 yıllık parti tarihimiz ile 17 yıllık iktidarımızın her dönemi sadece iş yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı mücadeleyle geçti. Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Zira bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani ‘kim kimdir’, bunları milletimizin bilmezi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin.

CUMHUR İTTİFAKI: En hayati konularda dahi diğer partilerle bir araya gelme imkanı bulamadık. Bunun tek istisnası MHP ile Cumhur İttifakımızdır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan, soldan bozmak isteyenler çıkabilir ama biz bunlara prim vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bahçeli ile de zaman zaman bir araya gelerek daha neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Çok partili siyasi hayatımızda ilk defa herhangi bir çıkara dayalı olmadan sadece ülke ve millet menfaatleri ortak paydasında bir ittifakın kurulabileceğini göstermiş olduk.

BİR YILLIK SÜREÇ: Yakında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçen bir yıllık sürecini milletle paylaşacağız. Millet iradesinin kahir ekseriyetinin tezahür ettiği bir yerde başka hiçbir güç ve proje hayat bulamaz. Her ne kadar böyle bir uzlaşmayı asla sağlayamayacağını düşünen birileri sürekli yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır. Aksayan yönlerimiz var mı, yok mu bunları aramızda arkadaşlarımızla konuştuk. Bir yıllık uygulama sonuçları ışığında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilgili tüm kesimlerin görüşleri, teklifleri alınarak kapsamlı bir çalışma yapıldı.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ: Suriye’de olanlar ve bugün (dün) Sayın Putin’le de görüşmemizi yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Trump’la yine aynı şekilde bu görüşmeleri yapacağız. Bütün mesele, güneyde özellikle Suriye’de barışın egemen olduğu bir bölge ihdas etmek.

‘Müjdelerimiz olacak’

Erdoğan, dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili çok yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını belirterek “Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda çok önemli müjdelerimiz olacak” dedi. Erdoğan, üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, “Bir belediye başkanının görevi şehre hizmettir, halka hizmettir. Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi yasalar içerisinde koruyacağız” dedi.