11.09.2019 - 07:50| ŞEBNEM HOŞGÖR Ankara
Davutoğlu ve eski üç vekile tebligatları ulaştı
AK Parti MYK kararı ile disipline sevk edilen eski Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile kendisine destek veren eski vekiller Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı için “ihraç” süreci Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın imzalı tebligatların ellerine ulaşmasıyla resmen başladı.
Dört isme yazılı ya da sözlü savunma yapmak istemeleri halinde bunu 7 gün içinde başkanlığa bildirmeleri gerektiği aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları iletilen tebligatlarda, her bir isim için ayrı ayrı disipline sevke yol açan açıklamalarından örnekler de yer aldı. Davutoğlu ve üç ismin bugün bir araya gelip, yapılan tebligatlarda kendilerine suç isnat edilen açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapıp, Merkez Disiplin Kurulu’na savunma verip vermemeyi tartışacakları öğrenildi.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.