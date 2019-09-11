Davutoğlu ve eski üç vekile tebligatları ulaştı

Dört isme yazılı ya da sözlü savunma yapmak istemeleri halinde bunu 7 gün içinde başkanlığa bildirmeleri gerektiği aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları iletilen tebligatlarda, her bir isim için ayrı ayrı disipline sevke yol açan açıklamalarından örnekler de yer aldı. Davutoğlu ve üç ismin bugün bir araya gelip, yapılan tebligatlarda kendilerine suç isnat edilen açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapıp, Merkez Disiplin Kurulu’na savunma verip vermemeyi tartışacakları öğrenildi.