MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Davutoğlu'nun partisi resmen kuruldu
ABONE OL
12.12.2019 - 17:19 | | DHA

Davutoğlu'nun partisi resmen kuruldu

Son dakika gelen bilgilere göre; İsmi “Gelecek Partisi” olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Ahmet Davutoğlu’nun ekibi İçişleri Bakanlığı’na giderek dilekçelerini sundu.

Davutoğlu'nun partisi resmen kuruldu

Partinin kuruluş başvurusu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Yeşim Karadağ ve Nedim Yamalı'dan oluşan heyet tarafından bakanlığa yapıldı.

Çıkışta son dakika açıklaması yapan Ayhan Sefer Üstün, parti kuruluşunu tamamladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu saat itibarıyla, daha önce de bahsettiğimiz gibi partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Buradaki alındı belgesiyle birlikte artık kurumsal hale geldik. Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdık yeni bir alternatif doğdu. Bundan sonra kuruluş çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Yarın da partimizin tanıtımı toplantısı olacak. Kurucular, amblem, tüzük ve programın tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsim olarak birçok alternatif konuşuldu. Vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar, birçok ilgi var partimize, ismine, logosuna ve kurucular kurulunu inşallah yarın hep birlikte öğreneceğiz."

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber