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13.12.2019 - 07:50 |

Davutoğlu’nun partisi resmen kuruldu

Davutoğlu’nun partisi resmen kuruldu

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, yeni partisi için kuruluş başvurusu dün İçişleri Bakanlığı’na yapıldı. Davutoğlu’nun ekibinden beş kişilik bir heyetin sunduğu dilekçe kabul edildi; Davutoğlu’nun partisi resmen kuruldu. Partinin kuruluşu, ismi, logosu bugün saat 10.00’da Ankara’da Bilkent Otel’de kamuoyuna duyurulacak. 150 kişinin üstünde olduğu belirtilen Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler de bugün yapılacak basın toplantısında açıklanacak. Partinin adının Gelecek Partisi, logosunun ise “çınar yaprağı” olduğu öğrenildi. -AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

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