11.08.2019 - 07:50| MUSTAFA İSTEMİ
Değişim başka tatile
TBMM Genel Kurulu salonundaki elektronik sistemlerin sık sık arıza vermesi, teknolojik gelişmelere karşı yetersiz oluşu milletvekillerinin şikayetine neden oldu. Uzmanlar da eskiyen sistemin değişmesini dile getirdi. Beklentiler ise TBMM’nin bu tatil döneminde sistem değişikliğinin yapılacağı yönündeydi. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop değişikliğin bu tatilde yapılmayacağını belirtti ve ileri bir tarihi işaret etti.
Şentop, “Milletvekillerinin önünde kanun metnini takip edeceği, komisyon raporunu görebileceği, gerekirse İç Tüzüğü, Anayasayı, bazı mevzuatı görebileceği bir imkan yok. Bu bakımdan sistem, elektronik alanda gelişmeleri takip ederek, milletvekillerine daha verimli bir çalışma imkanı sağlayabilecek şekilde yenilenecek ama bununla ilgili, bu tatilde yapılacak bir şey yok şimdilik. Daha ileride yapılacak” dedi.
Bu arada uzmanların yaptığı ön çalışmada sistem yenileme çalışmalarının sadece elektronik alanda olmayacağı, Genel Kurul salonun alt ve üst yapısının da tamamen değişeceğini belirtildi. Yapılan parasal hesaplamaların “çok kabarık” çıkmasının da ertelemeye yol açmış olabileceği yorumları yapıldı.
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