Değişim delegeden başlayacak

Genel merkezin, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının belirleneceği kongre sürecinde FETÖ’cü sızmaları ve yeni oluşum hareketine sempati duyabilecek isimlere geçit verilmemesi için delege seçiminden başlayarak titiz bir çalışma yürüteceği belirtildi.

AK Parti MKYK, önceki gün Erdoğan başkanlığında toplandı ve yaklaşık 2.5 saat sürdü. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda toplumda infial yaratan Emine Bulut cinayeti, partinin 18 yıllık geçmişine, 7. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan da, MKYK’yı açarken yaptığı değerlendirmede, AK Parti’nin en büyük güvencesinin millet olduğunu vurguladığı, “milletin talimatlarına uyduğu sürece de Türkiye’yi değiştirme gücünü AK Parti’ye vermeye devam edeceğine” inandığını ifade etti.

Toplantıda kongre sürecinin 7 Ekim 2019 itibarıyla başlatılmasına karar verildi. Erdoğan, 26 Temmuz’daki konuşmasında, “Bundan sonraki seçim 2023 Haziran’ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz” ifadeleriyle partide yeni bir kapsamlı değişimin gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti.

‘Yeni Ömer’ler’

Erdoğan’ın MKYK’da da kongre sürecinde teşkilatlardaki değişime ilişkin ana kriteri Hz. Ömer örneğiyle dile getirdiği öğrenildi. Erdoğan’ın adaleti, dürüstlüğü ve yüksek sorumluluk duygusu ile bilinen Hz. Ömer’e gönderme yaparak, “Yeni Ömer’ler bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var, üzerimizde hiçbir baskı yok. Bu işleri ahbap çavuş ilişkisi içinde yürütmeyecek, efradı ayan içinde olmayacak isimlerle yola devam edeceğiz” şeklinde konuştuğu bildirildi.

Titiz inceleme yapılacak

Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının belirleneceği ve kapsamlı bir değişimi getireceği belirtilen kongre sürecinde AK Parti delege seçimlerinden başlayarak belde, ilçe, il kongrelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirecek. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, kongre sürecinde özellikle delege yazımı ve seçimi aşamasında genel merkez yönetimi FETÖ’cü sızmalarına ve yeni parti çalışmalarını sürdüren ekiple bağlantılı isimlerin listelere girmemesi için sürekli tetikte olacak. İstenmeyen sürprizlerle karşılaşılmaması için delegelerin belirlenmesine yönelik komisyon oluşturulması ya da yerelden belirlenecek isimlerin tek tek denetlenmesi formülleri üzerinde duruluyor. Delegelerin tespitinde ayrıca, “teşkilat yönetimiyle akrabalık yandaşlık gibi bir mensubiyetinin olmaması, partinin temel ilkelerine uyum, delege dağılımında mutlaka ilçenin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısının temsili” kriterleri de aranacak.