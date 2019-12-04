04.12.2019 - 07:50 |
Demirtaş’a holter cihazı takıldı
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın göğüs sıkışması sonucu geçici olarak bilincinin kapanması sonrası kaldırıldığı hastanede holter cihazı takıldı. Kalp ritmini ve tansiyonu ölçen cihazın verileri sonucu Demirtaş’a kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konulması halinde müdahale edileceği bildirildi.
Demirtaş’ın rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, HDP’nin de bu rahatsızlıktan haberinin olmadığını söyledi.
Aygül Demirtaş, “HDP Genel Merkezi’nin, bizden kaynaklı olarak durumdan geç haberi olmuştur. Partimizin böylesi konularda duyarsızlığı söz konusu bile olamaz” dedi.
CHP’den ziyaret
Öte yandan dün akşam saatlerinde Demirtaş’ı cezaevinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’dan oluşan CHP heyeti, ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Ağbaba, Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu gördüklerini söyledi. -NAMIK DURUKAN Ankara
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