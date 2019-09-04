Demirtaş’a tahliye kararına itiraz edildi

Savcı Mehmet Fatih Özdemir tarafından yapılan itirazda Demirtaş’ın üzerine atılı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100. maddesinde yer alan, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu” belirtildi. İtirazda, şunlar kaydedildi: “Dosya kapsamında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, kovuşturma konusu silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.”