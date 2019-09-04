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04.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Demirtaş’a tahliye kararına itiraz edildi

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesinin önceki gün verdiği tahliye kararına duruşma savcısınca itirazda bulunuldu.

Savcı Mehmet Fatih Özdemir tarafından yapılan itirazda Demirtaş’ın üzerine atılı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100. maddesinde yer alan, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu” belirtildi. İtirazda, şunlar kaydedildi: “Dosya kapsamında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, kovuşturma konusu silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.”

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