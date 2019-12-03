Demokrat Parti ‘Kadın Kolları’nı kaldırdı

Demokrat Parti (DP) “Radikal Demokrat Deklarasyon” başlığında bir metin açıkladı. DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal tarafından Genişletilmiş Temsilciler Meclisi’nde açıklanan deklarasyonda öne çıkan bazı maddeler şöyle:

“Kürtler sorun değil, çözümdür. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını ya hep birlikte çözeceğiz veya hiç çözemeyeceğiz. Hep birlikte yüzemezsek, hep birlikte batacağız. Demokrat Parti, terör ile birlikte her çeşit antidemokratik yaklaşımın, baskının ve zor kullanımının karşısındadır. Kadın hakları, erkeklerin kadınlara lütfedeceği bir hak değildir. Kadın hakları, demokratların varoluş sebeplerinden biridir. ‘Erkek Kolları’ olmayan Demokrat Parti’de ‘Kadın Kolları’ da bu anlayışla kaldırılmıştır. İnsanlar yaşam biçimi ve cinsel tercihleri yüzünden suçlanamaz, aşağılanamaz. İnternet, yalnızca bir bilgi ve eğlence kaynağı değildir. İnternet, yeni nesil demokrasinin küresel zeminlerinden biridir. Çocuk gelin yoktur. Tecavüzcü damat ve aile vardır. ‘Çocuk gelin’ gibi sözler, tecavüzü meşrulaştırma aracıdır. Demokrat Parti bu kirli dilin karşısında durur. Çocuk taciz ve tecavüzlerinin yasal süreçlerde takipçisi olur. Dünya ile rekabet, modası geçmiş sanayi ve teknolojiler ile yürütülemez. Dünya ile rekabet inovasyon, yenilikçilik ve talep üretme ile yapılabilir. Dünyayla kavga etmeye değil, rekabet etmeye hevesli olan bu insan gücünün yanındayız. Onların heveslerini kıranların karşısındayız.”