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12.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Depozito uygulaması 2021’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi tarafından dün üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde ‘Yerel yönetimler sıfır atık kongresi ve Sergisi’ düzenlendi.

Depozito uygulaması 2021’de

Emine Erdoğan, küresel ısınmanın afet ve kuraklık gibi sonuçlarını yaşamaya başladığımıza dikkat çekerek, “Bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım” dedi.

Emine Erdoğan şöyle   devam etti:

Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak. 2021’i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise, geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak.”

 

 

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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