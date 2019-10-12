Depozito uygulaması 2021’de

Emine Erdoğan, küresel ısınmanın afet ve kuraklık gibi sonuçlarını yaşamaya başladığımıza dikkat çekerek, “Bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım” dedi.

Emine Erdoğan şöyle devam etti:

“Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak. 2021’i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise, geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak.”