Devlet Bahçeli Bayburt Belediyesi ziyaretinde...

Devlet Bahçeli'nin sözlerinden satır başları:

Tarihin en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur, önümüze taş koyanlar her zaman bulunmuştur.

Adına demokrasi derler, terör örgütünün emellerine perde koyarlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor. Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Kozmik odayı kozmetik odaya çeviren şahıs ne yapsa boştur.

Sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir. Bunun başka çaresi yoktur.