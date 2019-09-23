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23.09.2019 - 12:09 | | AA

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." dedi. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini belirten MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP  Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen  basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye  müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin  tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin  kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru  açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane  başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık  durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin  hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir  sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi.

Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır  baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." yanıtını verdi.

Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip  geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat  ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: ATEŞ YÜKSELMESİ SONUCU HASTANEDE

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadesini kullandı. 

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir  sorun olmadığını bildirdi. 

 

 

 

    40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
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