‘Devlet seferberlik içindenir’

“Deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir” değerlendirmesini yapan Bahçeli, dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve ardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde olunduğunu belirtti. Bahçeli, “Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur” dedi.



Türkiye’nin her zorluğu aşmaya muktedir olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır.”



MHP 11 kişi gönderdi

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ’da meydana gelen depremde bölge halkının sıkıntılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere partiden 11 kişilik heyetin görevlendirildiğini duyurdu. Yalçın, yazılı açıklamasında, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem ile üzüntüye boğulduklarını söyledi.