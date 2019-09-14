Devlet, şiddet mağduru kadına maddi destek vermeli

İçişleri Bakanı olduğu dönemde, karakollarda karı kocanın barıştırılmaya çalışılmaması için ilk talimatı veren kişi olduğunu belirten Meral Akşener, “Romantik romantik konuşarak yürümüyor işler. Kadını güçlü kılmak için somut projelerimiz var” dedi. Akşener, çözüm önerilerini özetle şöyle sıraladı:

4 BAŞLIKTA ÇÖZÜM: (Şiddet) Sadece kadınların meselesiymiş gibi görünüyor. Esasında erkeklerin problemi. Çözümü dört başlıkta topluyoruz. Sosyal, toplumsal, ekonomik, yargı ve asayiş. Annesi dayak yiyen bir erkek çocuk, evlendiğinde karısını dövebiliyor. Dolayısıyla rol tarifleri eğitimle çözülmeli.

EKONOMİK DESTEK: İŞKUR, belediyeler ve devlet kurumlarının, şiddete bağlı boşanmış, işi-gücü olmayan kadınlara iş imkanı sağlanmasının alt yapısı hazırlanmalı. Şiddet mağduru kadın ayakları üzerinde duruncaya kadar mutlaka asgari ücret çerçevesinde bir süre desteklenmeli.

NAVİGASYONLA TAKİP: Kanunlar kadın lehine caydırıcı hale gelmeli. Şiddet uygulayan erkek rehabilite, kadın evinde muhafaza edilmeli. Navigasyon alt yapımız uygun. Küçük bir yatırımla, kadına bir bilezik, erkeğe bir kelepçe ile bir kilometrelik alana kadar erkek kadına yaklaşıyorsa, en yakın kolluk gücü erkeği enterne etmeli.

‘Annelerin derdinin çaresi orası değil’

(Diyarbakır’da HDP binası önündeki anneler için sözlerinin Cumhur İttifakı’nca eleştirilmesi) Klasik çarptırma. Annelerin her yere gidip çocuklarını istemek haklarıdır. Israr ettiğim konu şu; devlet ve devletin direksiyonundaki iktidar vatandaşını korumakla yükümlüdür. O annelerin müracaat edecekleri yer savcılıktır, karakoldur, polistir. Buralara müracaat edilip bir sonuç alınamadıysa, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır... Annelerin derdinin çaresinin orası (HDP İl binası) olduğunun altı çiziliyor. O siyasi partinin il başkanlığı ikinci bir hükümranlık alanı haline getiriliyor. Bunlar, Türkiye’yi zayıflatan ucuzlatan, itibarsızlaştıran işlerdir.

‘Millet ittifakı nefes aldırdı’

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı açısından bakıldığında ittifakların Katolik nikahı olduğu görülüyor. Sayın Erdoğan açısından nasıldır bilemem. Millet ittifakı açısından, bizim iş birliğimiz Türkiye’ye nefes aldıran sonuçlar ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin artık işlemediğinin, taşınamadığının ve Sayın Erdoğan tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Sistem tıkandı... CHP ve İYİ Parti işbirliğinin sürüp sürmeyeceği gelişmelere göre şekillenir. Kurumsallaşacak mı, nasıl bir yola doğru gidilecek, zaman içerisinde göreceğiz. Bu sistem devam ettiği sürece “oyumla değiştirebilirim” umudunu, kimsenin elinden almaya da hakkımız yok.

AK PARTİ İLE MESAJLAŞMA YOK: (30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan ile tokalaşma fotoğrafı) Biz 30 Ağustos resepsiyonuna geçen yıl da gitmiştik. Siyasi nezaket dışında konumlandıracak bir fotoğraf değil o. Ev sahibi, misafir (fotoğrafı). Samimiyetle söyleyeyim, siyasi partiler arasındaki görüşmeler, mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. Onca kalabalık içinde mesajlaşılmaz. Herhangi bir mesaj alış verişi kesinlikle yok. İki; ben asla hiç kimseyle gizli görüşmem.

ANAHTARIZ: 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. An itibariyle oyun kurucuyuz. Gerçekten güçlü bir anahtar konumundayız. O nedenle de çekiştiriliyoruz... İYİ Parti’den ayrılıp MHP’ye gitme diye bir kavram yok. Bir temenniyi ifade ediyor Sayın Bahçeli. Gizemli konuşmayı eskiden beri sever.