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29.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Din Şûrası’nın sonuç raporu yayınlandı

“Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri” gündemiyle 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da toplanan 6. Din Şûrası’nın sonuç raporu yayımlandı.

Din Şûrası’nın sonuç raporu yayınlandı

Rapordaki bazı maddeler şöyle:“Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri” gündemiyle 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da toplanan 6. Din Şûrası’nın sonuç raporu yayımlandı. Rapordaki bazı maddeler şöyle:

Dinî-sosyal teşekküller şeffaf bir yapıya kavuşturulmalı ve denetime açık hale getirilmelidir.n İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda vaizlerin bir kısmı dijital ortamlarda, bir kısmının ise gezici irşat faaliyetlerinde istihdam edilmelidir.

Gençlere yönelik, inanç karşıtı akımlara karşı uyaran ve onlara verilecek cevapları içeren yazılı, görsel ve dijital yayınlar hazırlanmalıdır.

Çocuklara yönelik bir televizyon kanalının kurulması için gereken adımlar atılmalıdır. Çocuklara yönelik basılı, sesli, görüntülü ve dijital yayınlarda dinî ve millî değerleri benimsetici politikalar daha da geliştirilmeli, çocuk psikolojisi dikkate alınarak hiçbir yayın türünde fıtrata aykırı temalara yer verilmemelidir.

Yurtdışındaki camilerde gençlerin ve kadınların cami yönetiminde daha fazla söz sahibi olmaları yönünde tedbirler alınmalıdır.

Başkanlık, bir “İslamofobiyle mücadele birimi” oluşturmalıdır.  

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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