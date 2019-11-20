MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile görüştü
20.11.2019 - 17:33 | | DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brükseldeki NATO Karargahında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

 

Eski eş dehşeti! Kalk seni keseceğim!Antalya’dan boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve şah damarı kesilen Oya Aydoğdu, cezaevinden aldığı mektupla endişeye kapıldı. Yaşadığı dehşetin ardından yardım isteyen genç kadın, "Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Lütfen sesimi duysunlar." diye konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

Hepsi bandrolsüz! Çanakkale’de ele geçirildi

Hepsi bandrolsüz! Çanakkale’de ele geçirildi

Mezarlıktaki tecavüz girişimine tutuklama istemi

Mezarlıktaki tecavüz girişimine tutuklama istemi

Sıradaki Haber