20.11.2019 - 17:33 | | DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brükseldeki NATO Karargahında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Eski eş dehşeti! Kalk seni keseceğim!Antalya’dan boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve şah damarı kesilen Oya Aydoğdu, cezaevinden aldığı mektupla endişeye kapıldı. Yaşadığı dehşetin ardından yardım isteyen genç kadın, "Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Lütfen sesimi duysunlar." diye konuştu.