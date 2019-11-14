Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ikili temaslarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen açılış toplantılarının ardından bakanlar ikili görüşmelere başladı.

Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod, Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.





Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto

Çavuşoğlu daha sonra Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayaküstü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Türkiye ve bu ülkelerle olan ilişkilerin ele alındığı belirtildi.