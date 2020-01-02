Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi için "hayırlı olsun" mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya tezkeresinin, Türkiye'nin çıkarlarının korunması için önemli olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" mesajını iletti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün, TBMM Genel Kurulu'nda 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edilmişti.
LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.
Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.