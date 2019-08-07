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07.08.2019 - 13:33| AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

 

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