MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması
ABONE OL
21.12.2019 - 16:30 | | DHA

Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması

Sözcü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, "İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir. Bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hâlâ devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

 

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber