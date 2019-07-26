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26.07.2019 - 17:52| DHA

Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması: Tamamıyla destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir" denildi.

Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması: Tamamıyla destekliyoruz

Ayrıntılar birazdan...

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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